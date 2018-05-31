Интернет-группы зацеперов и руферов закрыл суд Челябинска

Суд Челябинска удовлетворил требование районной прокуратуры о признании запрещенной к распространению на территории РФ информации, которая содержится в нескольких интернет-сообществах руферов и зацеперов.

В надзорном ведомстве посчитали, что сообщества зацеперов пропагандируют опасные способы передвижения на неприспособленных для этого местах общественного транспорта. Речь идет о внешней стороне трамвая или поезда, подножках или фарах.

Сообщества руферов, как отмечает прокуратура, публикуют информацию, которая упрощает доступ на крыши высоток или заброшенных объектов Челябинска.

Все эти данные, как заявили в ведомстве, негативно влияют на правосознание детей, поскольку побуждают к совершению противоправных действий, за которые предусмотрена административная ответственность. Более того, эти действия могут привести к травмам и даже гибели.

Как поясняет ИА «Урал-пресс-информ», решение суда дает основание Роскомнадзору начать блокировку этих интернет-групп.

Портал iz.ru в середине мая сообщал о том, что на крыше электрички Москва–Малоярославец от удара током погиб подросток. Аналогичный случай чуть ранее произошел на Рижском направлении в начале мая. Подросток погиб от удара током на крыше электрички, которая ехала из Москвы в Нахабино.