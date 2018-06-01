Сегодня День защиты детей. С одной стороны, это радостный и веселый праздник, который широко отмечается в нашей стране. С другой — вопросы поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (оставшихся без родителей, страдающих тяжелыми заболеваниями, нуждающихся) стоят очень остро. Их нужно своевременно решать.

Как учредителю фонда, который помогает детям с особыми потребностями, мне хотелось бы начать с вопросов, напрямую связанных с поддержкой именно этой категории ребят. К сожалению, в нашей стране до сих пор не выстроена коммуникация и отлаженная система работы между некоммерческими организациями (НКО) и государством. Мне бы хотелось, чтобы исполнительная власть и местные органы самоуправления начали больше взаимодействовать и доверять фондам. Мы глубоко погружены в проблемы семей, у нас есть возможность лично встречаться с ними, и мы знаем, как правильно взаимодействовать и выстраивать отношения с каждой семьей в отдельности. Благодаря этому мы получили колоссальный опыт, а у государства есть колоссальные возможности. От объединения наших усилий выигрывают все, и в первую очередь — дети.

Я твердо уверена, что работа в отношении каждого ребенка должна оставаться индивидуальной. Специально подобранная коляска, индивидуально спланированный курс реабилитации. Вот такая помощь оказывается более направленной, системной и однозначно более эффективной. Сделать это на уровне государства чрезвычайно сложно, помогать массово по каким-то общим стандартам — легче. Но на самом деле этих стандартов попросту не существует. Каждый ребенок — это отдельная история. И надо научиться подходить к этому вопросу именно так.

Я считаю, что сейчас фондам и государству необходимо учиться выстраивать системные долгосрочные отношения. И пути решения многих проблем вижу в объединении государственных ресурсов и различных НКО. Мне очень хочется, чтобы нас услышали и заметили, чтобы вместе мы нашли точки соприкосновения. Обо всем надо договариваться и решать проблемы сообща, потому что у всех есть дети, которых мы очень любим. Мы ведь все хотим одного — чтобы дети были здоровы, росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями. Это наша общая цель.

Недавно у фонда «Галчонок» произошла перезагрузка. Полностью поменялась команда, мы стали пересматривать формат оказания помощи нашим подопечным. В планах — запустить проект годовой реабилитации, где ребенок получает сопровождение в течение всего года, а не разово. Сделаны первые шаги к сотрудничеству с государственными центрами, планируем создать медсовет. Самая большая наша мечта — создание учебной капсулы для повышения квалификации врачей с привлечением специалистов не только из России, но и других стран.

Опыт показывает, что ничего не мешает нам делать наших детей счастливыми. Президентом России было провозглашено «Десятилетие детства», больше внимания стало уделяться вопросам безопасности детей, и наш фонд тоже делает первые шаги в этом направлении. При поддержке Фонда президентских грантов «Галчонок» реализует антибуллинговый проект «Травли.Net» в школах. Чрезвычайно важно и нужно, чтобы особенных детей встречали в школах радостно, а не с какой-то осторожностью и боязнью. От социализации ребят зависит многое. Здесь я говорю не только об особенных детках, но и про обычных детей тоже. Что может помочь успешному вхождению в общество? Я думаю, любовь.

Детство — это и есть любовь. То, без чего ни один ребенок не может прожить. Малыш может расти в старой квартире, очень скромно, без большого количества игрушек, но он всё равно будет очень счастлив, если его любят. Хочется, чтобы все дети эту любовь чувствовали. Всё остальное приложится со временем. Когда я была ребенком, мы очень, мягко говоря, скромно жили. Испытывали много нужд. Но я всегда знала и чувствовала, что мои родители меня любят, что мои учителя в школе меня тоже любят. Это помогло мне вырасти уверенным в себе человеком.

Другой вопрос — как это сделать? Наверно, надо начинать со своих детей и с детей, которые находятся вокруг тебя. Если у кого-то есть возможность поддержать не только своих, но и других малышей, помочь им — делайте это с открытым сердцем. Это не пафосные слова, это — естественная жизнь. Меня часто спрашивают: «Что такое для вас благотворительность? Чувствуете ли вы эмоциональный подъем от того, что кому-то помогаете?». Возможно, когда-то так и было. Сегодня благотворительность для меня так же естественна, как сказать «здравствуйте» или «спасибо». Очень хочется, чтобы как можно больше людей начали относиться к этому делу так же. Чтобы это стало чем-то элементарным — поделиться небольшой суммой с другими детьми, отдать игрушки или вещи, а если кто-то может больше — то почему нет? Я могу, и вы тоже можете!

Автор — актриса театра и кино, лауреат премии президента РФ за вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства, основатель благотворительного фонда «Галчонок»

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