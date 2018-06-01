Тимофей Мозгов сыграет с Бельгией и Францией

Центровой «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов поможет сборной России в двух заключительных матчах первого квалификационного раунда чемпионата мира-2019. Чемпион NBA приедет на тренировочной сбор национальной команды, чтобы подготовиться к играм со сборными Бельгии (29 июня в Антверпене) и Франции (2 июля в Краснодаре).

Эту информацию «Известиям» подтвердил официальный представитель Тимофея Мозгова в NBA Станислав Рыжов.

— Тимофей сыграет за сборную в двух ближайших играх квалификации, — рассказал он «Известиям». — Он уже переговорил с главным тренером команды Сергеем Базаревичем, а я поставил в известность о наших планах руководство «Бруклина». Конечно, необходимо еще соблюсти юридические формальности — например, оформить страховку — но я уверен, что в РФБ всё сделают наилучшим образом.

Прошедший сезон сложился для Тимофея Мозгова не лучшим образом. Российский центровой не стал основным игроком в ротации главного тренера «Нетс» Кенни Эткинсона и принял участие лишь в 31-м матче регулярного сезона, набрав в среднем 4,2 очка и три подбора за 11,5 минуты игрового времени.

— На мой взгляд, он находится в своей лучшей физической форме за последние 3–4 года, — продолжил агент российского центрового. — Если внимательно посмотреть за его действиями в последних играх регулярного чемпионата NBA, можно сделать вывод, что в играх с Бельгией и Францией мы увидим гораздо более подвижного и атлетичного Тимофея Мозгова, чем на Евробаскете-2017. Если говорить про его настрой, то он очень боевой. Тимо горит желанием доказать, что его рано списали со счетов.

Тимофей Мозгов не смог принять участие в первых четырех играх квалификации из-за запрета NBA отпускать своих игроков в ходе сезона, поэтому роль основного центрового в этих матчах была отведена Артему Клименко. Однако из-за травмы игрока «Автодора» единственным «большим» команды в февральских матчах был Петр Губанов, но в этот раз капитан «Нижнего Новгорода» не получил приглашения на сборы. При этом в расширенном списке оказался форвард «Локомотива-Кубань» Владимир Ивлев, удачно проявивший себя на Евробаскете-2017.

— Мы разговаривали с Тимофеем три недели назад, и он подтвердил, что хочет играть за сборную и постарается быть в хорошей форме, — рассказал «Известиям» главный тренер сборной России Сергей Базаревич. — Он много тренировался в США по окончании сезона и продолжил это после возвращения в Россию. Понятно, что ему будет непросто войти в игровой ритм. В этом сезоне он нечасто выходил на площадку в составе «Бруклина», а, зная Мозгова, могу сказать, что ему нужно определенное время, чтобы набрать игровые кондиции. Сделать это будет непросто. Перед матчами с Бельгией и Францией у нас запланирована всего одна товарищеская игра с Латвией (матч состоится в Риге 25 июня. — «Известия»). Тем не менее мы рассчитываем на своего основного центрового.

Тренировочный сбор национальной команды начнется 19 июня в подмосковном Новогорске.

После четырех туров наша команда с двумя победами и двумя поражениями делит второе-третье места в европейской группе E со сборной Боснии и Герцеговины, но опережает соперника по результатам личных встреч. Безоговорочными лидерами группы пока являются французы (четыре победы), сборная Бельгии проиграла во всех четырех встречах. Во второй этап квалификации попадут три лучшие команды из четырех, входящих в группу.

Россияне уже практически обеспечили себе участие в следующем раунде. Даже поражения в оставшихся матчах вряд ли станут для команды значимыми. Опуститься на последнее место подопечные Сергея Базаревича смогут только в случае форс-мажорных событий. Такими можно считать, например, победу боснийцев над французами или поражение нашей сборной в матче Бельгии с разницей в более чем 20 очков. Но в это и российским игрокам, и их болельщикам верится с трудом.

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