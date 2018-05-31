Производители сувенирной продукции объединятся в Севастополе

Ассоциация производителей сувенирной продукции появится в Севастополе. Также ожидается развитие городского бренда.

Проблемой развития сувенирной отрасли займется Общественная палата Севастополя. В ней будет создана рабочая группа, которая рассмотрит брендирование города и создание ассоциации местных производителей сувенирной продукции. Общественники предлагают на уровне городских властей зарегистрировать торговую марку, пишет ИА SevastopolMedia.

По мнению членов Общественной палаты, в создании ассоциации нужно использовать механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит избежать коррупционного фактора.