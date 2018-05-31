Видео выезжающей из Кремля колонны «Кортежей» появилось в сети

Видеоролик с колонной автомобилей «Кортеж», выезжающей из Кремля, появился в Сети. Съемку вели очевидцы, видео опубликовано на сервисе видеохостинга YouTube.

В составе колонны ехали лимузин и два седана. Автомобили сопровождали пять минивэнов Aurus.

За двое суток со времени публикации ролик набрал около полумиллиона просмотров.

Проект «Кортеж» - семейство элитных автомобилей на единой модульной платформе. 7 мая президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации впервые проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на черном лимузине из проекта «Кортеж».

Автомобили поступят в продажу в 2019 году, а мировая премьера состоится 29 августа. Сейчас разработчики проводят испытания прототипа мотоцикла из проекта «Кортеж».