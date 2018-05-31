Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби 1 июня

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяна. Встреча состоится 1 июня.

Политики обсудят вопросы дальнейшего наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, они обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.

«В. Путин и М. Аль Нахайян подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в сообщении Кремля.