Путин наградил главу Росархива орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Росархива Андрея Артизова орденом Почета. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава Федерального архивного агентства удостоен награды «за большой вклад в развитие архивного дела и многолетнюю добросовестную работу», говорится в тексте указа.

Кроме того, орденами и званиями были награждены деятели науки, культуры, искусства, преподаватели, врачи, а также металлурги, шахтеры и другие граждане, добившиеся выдающихся успехов в своем деле. Указ насчитывает всего 29 страниц.

4 мая Путин подписал указ о награждении орденами Дружбы актера Сергея Безрукова, артиста балета Николая Цискаридзе, а также исполнителей Олега Газманова и Вячеслава Добрынина.