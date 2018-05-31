Прямой эфир

Путин наградил главу Росархива орденом Почета

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Анна Исакова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Росархива Андрея Артизова орденом Почета. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава Федерального архивного агентства удостоен награды «за большой вклад в развитие архивного дела и многолетнюю добросовестную работу», говорится в тексте указа.

Кроме того, орденами и званиями были награждены деятели науки, культуры, искусства, преподаватели, врачи, а также металлурги, шахтеры и другие граждане, добившиеся выдающихся успехов в своем деле. Указ насчитывает всего 29 страниц.

4 мая Путин подписал указ о награждении орденами Дружбы актера Сергея Безрукова, артиста балета Николая Цискаридзе, а также исполнителей Олега Газманова и Вячеслава Добрынина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент наградил ушедшее правительство
В Москве вручили литературные премии «Поэт года» и «Писатель года»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017