Золотая гвардия

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Главные блондинки Голливуда
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Фото: Depositphotos/Andrea Raffin
Одна из самых юных участниц списка — 20-летняя Эль Фэннинг. К 12 годам она уже снималась в фильмах Софии Копполы и ее отца, Фрэнсиса Форда Копполы, а в ближайших планах у нее — еще как минимум две громкие премьеры: роль в новом проекте Вуди Аллена и в фильме «Малифисента-2»
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Фото: Getty Images/John Phillips
Не только самая известная, но и, возможно, самая непосредственная и человечная из голливудских звезд — Дженнифер Лоуренс. Кроме того, к своим 27 годам она уже является обладательницей трех «Оскаров» и трех «Золотых глобусов
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Фото: Getty Images/WireImage/Don Arnold
Австралийка Марго Робби прославилась после участия в сериале «Соседи». С этого момента ее карьера пошла в гору — Робби переехала в США, где в 2013-м снялась в фильме «Волк с Уолл-Стрит» вместе с Ди Каприо, а в 2017 году сыграла главную роль в картине «Тоня против всех»
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Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Dave Bedrosian
А вот и 26-летняя Джорджия Мэй Джаггер, дочь Мика Джаггера, преуспевшая в модельном бизнесе
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Фото: Getty Images/Luca V. Teuchmann
Представительница Франции в списке самых известных блондинок современности — актриса и модель Леа Сейду, сыгравшая в таких фильмах, как «Полночь в Париже», «Миссия невыполнима: протокол Фантом» и «Дневник горничной»
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Фото: Global Look Press/Panoramic
«Ангелу» Victoria’s Secret Роузи Хантингтон-Уайтли — 31 год. А карьеру модели она начала в 16 — девушка вообще-то хотела устроиться пиарщицей в модельное агентство, но его владельцы, увидев фотографию в резюме, предложили ей сменить профиль
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Фото: Depositphotos/Makarenko Denis
Простая девушка из Техаса, а по совместительству звезда фильмов «Ромовый дневник», «Мачете убивает», «Лига справедливости» и одна из самых красивых женщин Голливуда — Эмбер Херд
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Фото: Depositphotos
Муза Вуди Аллена, звезда мировых блокбастеров и независимого кино и одна из самых соблазнительных женщин современности — Скарлетт Йоханссон, безусловно, претендует на титул королевы блондинок. По крайней мере, в Голливуде
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Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Еще одна представительница «старой гвардии» (исключительно в хорошем смысле этого слова) — актриса и модель Сиенна Миллер
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Фото: Getty Images/Presley Ann
Актриса Аманда Сайфред — женщина не только красивая, но и смелая. После почти двух десятилетий карьеры, она нашла в себе силы признаться, что на самом деле очень боится сцены и именно поэтому избегает работы в театре
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В четверг, 31 мая, «профессиональный» праздник отмечают блондинки всего мира. Повод, прямо скажем, серьезный — сколько бы ни шутили злопыхатели, а список блестящих женщин, которые предпочли светлый цвет волос, пополняется из года в год. Самые известные блондинки «нового поколения» — в галерее портала iz.ru
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