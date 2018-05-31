Золотая гвардия

Одна из самых юных участниц списка — 20-летняя Эль Фэннинг. К 12 годам она уже снималась в фильмах Софии Копполы и ее отца, Фрэнсиса Форда Копполы, а в ближайших планах у нее — еще как минимум две громкие премьеры: роль в новом проекте Вуди Аллена и в фильме «Малифисента-2»