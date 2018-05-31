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Голкипер «Вашингтона» признан первой звездой дня в НХЛ

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Фото: REUTERS/Stephen R
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отразив 37 из 39 бросков в матче против «Вегас Голден Найтс».

Ключевой момент произошел за две минуты до конца встречи, когда «Вашингтон» вел в счете. Холтби сумел отразить бросок Алекса Така, который вышел на «чистый» лед перед его воротами, сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

«Слава богу, что у нас есть такой вратарь. Это был сэйв года. После такого мы просто не имели права пропускать», — заявил российский хоккеист и капитан столичного клуба Александр Овечкин, комментируя спасение Холтби.

«Вашингтон Кэпиталз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли победил «Вегас Голден Найтс» победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:3. Следующая встреча состоится 3 июля. Счет в серии равный — 1:1.

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