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Продажу алкоголя на день запретят в Хабаровском крае

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В День защиты детей в Хабаровском крае ограничат продажу алкоголя. Спиртное будет под запретом в торговых точках.

Ограничение на продажу крепкого алкоголя будет действовать 1 июня. Оно распространяется на магазины, однако в ресторанах, кафе и барах торговля спиртным продолжится. Об этом пишет «Хабаровский край сегодня». Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, а также изъятие алкогольной продукции.

Следующий запрет на спиртное будет введен 27 июня, когда в России отмечают День молодежи, а также в День знаний, 1 сентября.

Ранее Минздрав России предложил ограничить продажу табака или запретить курение в общественных местах в Международный день без табака, который отмечается 31 мая. 

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