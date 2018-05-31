Девочка-подросток разбилась во время дрифтинга в Благовещенске

14-летняя девочка погибла в результате ДТП в Благовещенске. Она находилась в машине, которая устроила дрифт на картодроме.

Авария произошла вечером на Новотроицком шоссе. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением, в результате иномарка несколько раз перевернулась. По предварительным данным, девочка выпала из машины, и ее придавило сверху, сообщает Амурская служба новостей.

Соболезнования по поводу трагедии уже высказала лига Российской дрифт-серии. Пилоты и организаторы высказались против соревнований, на которых не гарантирована безопасность участников и зрителей.

Как сообщал портал iz.ru, три человека погибли в столкновении двух автомобилей на трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Автомобиль Jaguar выехал на встречную полосу и врезался в Toyota.