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МВД представило план реализации Стратегии безопасности дорожного движения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство внутренних дел вынесло на общественное рассмотрение проект плана реализации Стратегии безопасности дорожного движения в РФ. Документ был опубликован на сайтах МВД и Госавтоинспекции в четверг, 31 мая, информирует пресс-служба ведомства.

План включает в себя механизмы реализации основных направлений стратегии, которая в будущем составит основу государственной политики по безопасности дорожного движения. В документе прописано изменение поведения на дороге, которое направлено на безусловное соблюдение ПДД, повышение защищенности от аварий наиболее уязвимых участников движения, а также увеличение безопасности улично-дорожной сети и совершенствование механизмов допуска водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении.

Стратегию безопасности дорожного движения утвердил президент России Владимир Путин 8 мая 2018 года. Пользователи смогут направить МВД свои предложения по проекту плана стратегии.

Ранее стало известно о планах МВД сменить статус требования размещать знак «Шипы» с обязательного на рекомендательный. В ведомстве пояснили, что нововведение было инициировано по просьбе автомобилистов.

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