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ЦБ России установил курс валют на 31 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Центральный Банк России установил курс доллара США и евро на четверг, 31 мая.

Курс доллара составляет 62,5937 рубля, он снизился по сравнению с предыдущим значением на 4,83 копейки. Курс европейской валюты — 72,5211 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,58 копейки.

28 мая курс евро преодолел отметку в 74 рубля.

Курс рубля на международном валютном рынке стал падать в начале апреля после того, как Минфин США ввел новые антироссийские санкции. Под действие ограничительных мер попали несколько крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

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