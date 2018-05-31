Гигантская пресноводная жемчужина выставляется на аукцион

Первое впечатление от увиденного — крайне неприятное. Что это за странный комок? И почему его продают за сотни тысяч евро? Это самая большая в мире пресноводная жемчужина — «Спящий лев». Её выставляют на аукцион в Гааге, начальная цена — полмиллиона евро.

Найдена она была около трех сотен лет назад в Китае. За это время жемчужина успела поменять нескольких владельцев. Считается, что одна из них — императрица Екатерина Великая. В коллекции последнего собственника она появилась в 1979 году.