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За Назарбаевым закрепили право пожизненно возглавлять Совбез Казахстана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны. Соответствующий законопроект принял Сенат (верхняя палата) республики.

В документе указывается, что первому президенту страны «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», сообщает ТАСС.

Нурсултан Назарбаев возглавляет Казахстан с 24 апреля 1990 года. В 2015 году политик был избран на пятый президентский срок, заручившись поддержкой 97,75% избирателей. Назарбаев является носителем официально титула «Лидер Нации» (Елбасы).

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