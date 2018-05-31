«Турецкий поток» пройдет через Болгарию

Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии, заявил накануне премьер–министр Болгарии Бойко Борисов.

По его словам, этот вопрос поднимался в телефонном разговоре президентов России и Турции.

Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с Борисовым заявил, что Москва и Анкара работают в практическом плане над продлением «Турецкого потока».

Встреча Путина и Борисова состоялась в среду, по итогам переговоров политики отметили, что Болгария может стать одним из центров распределения газа из РФ в Европе, для этого «Турецкий поток» необходимо продлить до Болгарии, передает «Газета.ру».

По итогам переговоров политики заявили, что вариант, при котором Болгария станет одним из центров распределения российского газа в Европе, возможен — для этого необходимо продлить газопровод «Турецкий поток» до Болгарии.

Российский президент отметил, что Россия и Болгария сожалеют о срыве строительства «Южного потока». «Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию», — сказал Путин.

Президент также добавил, что Россия готова к реализации плана о продлении «Турецкого потока» только при наличии гарантий. Потери российского «Газпрома» в связи с отказом от «Южного потока» составили €800 млн.

Бойко Борисов извинился перед Москвой за срыв реализации проекта «Южный поток».