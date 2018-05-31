Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Вегас» в финальной серии плей-офф НХЛ

«Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Вегас» во втором матче финала Кубка Стэнли и сравнял счет в серии плей-офф до четырех побед (1:1).

В составе победителей шайбы забросили Ларс Эллер (18-я минута), Александр Овечкин (26) и Брукс Орпик (30).

За «Вегас» голы забивали Джеймс Нил (8) и Ши Теодор (38).

Первой звездой матча был признан вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 37 из 39 бросков.

Шайба Овечкина стала для капитана «Кэпиталз» 13-й в Кубке Стэнли в этом сезоне. Всего в активе Овечкина 24 очка (13+11).

При этом, по данным ТАСС, еще один российский хоккеист, Евгений Кузнецов, который в этом сезоне является лучшим бомбардиром плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), получил травму.

В конце первого периода защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб совершил жесткий силовой прием против Кузнецова. Нападающий «Вашингтона» покинул лед, держась за руку.

29 мая сообщалось, что в первом матче с «Вегасом» Александр Овечкин получил сильный удар шайбой в лицо.