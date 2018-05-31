Вашингтон заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана «Мария»

Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что из-за урагана «Мария», обрушившегося на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года, погибли 4645 человек, а не 64, как утверждают власти США.

Ученые опросили 3299 пуэрто-риканских семей и попросили их рассказать о случаях гибели людей из-за урагана.

Полученные данные сопоставили со средней годовой смертностью на территории острова. Выяснилось, что с 20 сентября по 31 декабря 2017 года смертность составила 14 человек на 1 тыс. При этом годом ранее данный показатель был ниже на 62%.

Исследователи признали, что цифры неточны, однако число погибших явно выше официальных данных.

Также ученые указали, что местные и федеральные власти не смогли обеспечить население необходимой медицинской помощью. В результате треть смертей на острове связана именно с не оказанной вовремя медпомощью.

Пуэрто-Рико является ассоциированной с США территорией. В декабре 2017 года министр нацбезопасности острова Эктор Пескера заявил о гибели 64 человек в результате урагана.

При этом, по его словам, гибель людей не связана напрямую с ураганом, но связана с его последствиями.

По данным администрации США, ущерб от стихийных бедствий на территории страны в 2017 году стал крупнейшим в истории и достиг $306 млрд.