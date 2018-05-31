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Турецкая пенсионерка занялась дзюдо в 80 лет

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Фото: Twitter.com
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Женщина, проживающая в центральной провинции Турции Адана, решила заняться дзюдо в 80 лет, сообщает The Daily Sabah.

Айтен Алатау полюбила этот вид спорта, когда пришла на соревнования, чтобы посмотреть на выступление внучки.

«Это была не борьба. Мне это по-настоящему понравилось», — заявила Айтен.

Она добавила, что раньше считала дзюдо разновидностью драки.

Теперь пожилая турчанка тренируется вместе со всеми, подавая пример молодежи.

В марте в США прошли соревнования по легкой атлетике среди ветеранов. Забег на дистанцию 60 м ознаменовался триумфом Орвилла Роджерса. Пенсионеру ровно 100 лет, и он пришел к финишу за 19,13 секунд. Второй мировой рекорд поставила звезда турнира Джулия «Ураган» Хоукинс. Женщине 102 года, и она справилась с дистанцией за 24,79 секунды.

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