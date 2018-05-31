Полиция Германии ликвидировала ранившего двух человек ножом пассажира поезда

Сотрудники полиции застрелили мужчину, который напал с ножом на пассажиров поезда на севере Германии.

Как отмечает издание Bild, нападавший ранил двух человек. Поезд следовал из Кельна на север.

Инцидент произошел вечером 30 мая на станции в городе Фленсбург.

По данным полиции, причиной нападения стал конфликт, возникший между двумя пассажирами. Один из них ударил оппонента ножом. Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, однако после того, как они зашли в поезд, мужчина набросился с ножом и на них.

Полицейский получил ранение, его коллега вынужден был применить оружие. Нападавший скончался.

Мотивы атаки пока не известны.

27 мая сообщалось, что на юго-востоке Москвы в ходе конфликта между двумя мужчинами в супермаркете один ударил другого ножом.