Прямой эфир

Полиция Германии ликвидировала ранившего двух человек ножом пассажира поезда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции застрелили мужчину, который напал с ножом на пассажиров поезда на севере Германии.

Как отмечает издание Bild, нападавший ранил двух человек. Поезд следовал из Кельна на север.

Инцидент произошел вечером 30 мая на станции в городе Фленсбург.

По данным полиции, причиной нападения стал конфликт, возникший между двумя пассажирами. Один из них ударил оппонента ножом. Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, однако после того, как они зашли в поезд, мужчина набросился с ножом и на них.

Полицейский получил ранение, его коллега вынужден был применить оружие. Нападавший скончался.

Мотивы атаки пока не известны.

27 мая сообщалось, что на юго-востоке Москвы в ходе конфликта между двумя мужчинами в супермаркете один ударил другого ножом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Тюмени угрожала мужу ножом из-за слишком дорогой капусты
Школьник ранил одноклассника ножом во время урока в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017