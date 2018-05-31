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Тонну кокаина с фотографиями известных наркобаронов на пакетах изъяли в Перу

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Полиция Перу конфисковала более тонны кокаина. Примечательно, что на пакетах с наркотиком были размещены фотографии известных наркобаронов.

По данным портала Excelsior, кокаин предназначался для переправки в Испанию.

По мнению полиции, размещение фотографий наркобаронов — маркетинговый ход. Так поставщики намеревались убедить покупателей в «чистоте продукта».

Отмечается, что на пакетах были наклеены портреты колумбийского наркодельца Пабло Эскобара и мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка. Груз был спрятан в мороженой рыбе. По предварительным оценкам, его стоимость составляет $45 млн.

13 мая сообщалось, что полиция Колумбии конфисковала почти тонну кокаина, обнаруженного на лодке. 932 кг наркотика сплавляли по реке Микай в Центральную Америку.

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