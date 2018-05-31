NYT исправила статью с заниженным числом участников митинга Трампа

Издание The New York Times после критики президента США Дональда Трампа скорректировало свою статью, в которой было занижено число участников митинга сторонников Трампа в Нэшвилле.

«В то время как конкретное число недоступно, офис начальника пожарной охраны подсчитал, что порядка 5,5 тыс. человек участвовалb в митинге, а не тысяча человек как было казано ранее», –– отметило издание в исправленном варианте.

Ранее Трамп уже сетовал на то, что СМИ намеренно занижают число его сторонников на массовых мероприятиях.

Так, в январе 2017 года во время инаугурации президента США, СМИ отметили сравнительно небольшое число зрителей на Национальной аллее, где проходила церемония. При этом Трамп утверждал, что люди заполнили все пространство от Капитолия до Белого дома. После этого агентство Associated Press опубликовало фото аллеи с воздуха, на которых видно, что зрителей на инаугурации Трампа примерно в два раза меньше, чем на инаугурации его предшественника Барака Обамы.