Прямой эфир
Сюжет:

Путин назначил новых руководителей Амурской области и Алтайского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 30 мая назначил врио глав двух регионов. Амурскую область возглавил Василий Орлов, Алтайский край — Виктор Томенко.

Вывели из-за кулис
Что известно о новых губернаторах Амурской области и Алтайского края

43-летний Василий Орлов руководил министерством экономического развития Дальневосточного региона в 2013–2015 годах. После этого он перешел в крупнейший нефтехимический холдинг России «Сибур», где и работал до назначения на высший руководящий пост в субъекте.

Предыдущий губернатор Амурской области Александр Козлов досрочно сложил полномочия. 18 мая его назначили министром по развитию Дальнего Востока в новом кабмине.

47-летний Виктор Томенко — «варяг» для Алтайского края. Он уроженец Красноярского края. И до назначения занимал должность первого замгубернатора, председателя правительства этого региона.

Назначение Томенко состоялось 30 мая, сразу после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко
Путин назначил врио губернатора Амурской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017