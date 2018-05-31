Путин назначил новых руководителей Амурской области и Алтайского края

Президент РФ Владимир Путин 30 мая назначил врио глав двух регионов. Амурскую область возглавил Василий Орлов, Алтайский край — Виктор Томенко.

43-летний Василий Орлов руководил министерством экономического развития Дальневосточного региона в 2013–2015 годах. После этого он перешел в крупнейший нефтехимический холдинг России «Сибур», где и работал до назначения на высший руководящий пост в субъекте.

Предыдущий губернатор Амурской области Александр Козлов досрочно сложил полномочия. 18 мая его назначили министром по развитию Дальнего Востока в новом кабмине.

47-летний Виктор Томенко — «варяг» для Алтайского края. Он уроженец Красноярского края. И до назначения занимал должность первого замгубернатора, председателя правительства этого региона.

Назначение Томенко состоялось 30 мая, сразу после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина.