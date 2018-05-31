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Порошенко объявил о начале принудительного взыскания $2,6 млрд с «Газпрома»

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания $2,6 млрд с российской компании «Газпром» в пользу «Нафтогаза».

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Выплатить данную сумму украинской компании «Газпром» обязал Стокгольмский арбитраж.

«Сегодня было начато обременение акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», — написал Порошенко в Facebook.

Порошенко уверил, что Украина не намерена останавливаться на этих трех странах и приложит все усилия для получения средств.

В пресс-службе «Нафтогаза» подтвердили, что в Швейцарии приняты меры в отношении активов «Газпрома».

«Компания подтверждает, что она обратилась к швейцарским судам с требованием принудительного взыскания средств, и швейцарские власти уже приняли меры против активов «Газпрома» на территории страны», — приводит РБК сообщение «Нафтогаза».

В рамках процедуры в Швейцарии Судебные приставы провели опись имущества в офисе  компании Nord Stream AG. При этом имущество или активы компании не арестовывали.

В феврале Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» в споре по транзиту газа и обязал «Газпром» выплатить $2,6 млрд.

Украинская компания изначально хотела получить $17 млрд.

Решение российскую сторону не удовлетворило. «Газпром» указал на его несправедливость и на процессуальные нарушения в ходе разбирательства. Также компания запустила процедуру расторжения всех контрактов с «Нафтогазом».

29 мая стало известно, что «Газпром» потребовал полной отмены решения Стокгольмского арбитража и направил соответствующее заявление в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

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