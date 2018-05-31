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Глава итальянской галереи рассказал о влиянии политики на сотрудничество с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Директор галереи Уффици (Флоренция) Эйке Шмидт рассказал о давлении и критике во время подготовки выставки Рафаэля в Москве.

В ходе серий дискуссий «Культура без границ. Диалоги с культурными лидерами современности», которая проходит в Третьяковской галерее, Шмидт рассказал «Известиям», что из-за политической обстановки в мире некоторые высказывали мнение, что реализовывать проекты, в том числе культурные, в России не стоит.

«Когда мы приступили к подготовке выставки Рафаэля в ГМИИ (им. Пушкина), меня сильно ругали в итальянской прессе — в первую очередь левые, которые считали, что проекта в России быть не должно. Но мы продолжили работу, несмотря на всю критику. Культура выше и больше, чем политика, которая, как мы видим в последнее время, меняется очень быстро», –– сказал Шмидт.

Он отметил, что связь между русским и западным искусством очень сильна, и это отражается на межмузейном обмене. При этом роль России в мировой культуре велика, и вычеркнуть ее из современной культуры невозможно.

Помимо этого глава галереи оценил «музейный бум» последних лет и указал на влияние интернета и цифровых технологий на задачи библиотек, школ, других культурных и образовательных институций.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Россию невозможно вычеркнуть из современной культуры»

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