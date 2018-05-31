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Замглавы МИД РФ Грушко рассказал о попытках расширения НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Расширение НАТО должно остаться в прошлом, потому что данный процесс не отвечает реалиям современности.

Об этом рассказал в своем интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он подверг критике планы расширения НАТО на Балканах, поскольку это дестабилизирует ситуацию.

«Балканы должны стать местом, где в интересах развития региона можно было бы сложить усилия, скажем, России и Евросоюза», — заявил Грушко.

По его мнению, расширение НАТО сейчас происходит под флагом мифической угрозы со стороны России, поскольку сам альянс действует по калькам «холодной войны», так и не сумев адаптироваться к новым условиям.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«НАТО не сумело адаптироваться к новым условиям безопасности»

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