Замглавы МИД РФ Грушко рассказал о попытках расширения НАТО
Расширение НАТО должно остаться в прошлом, потому что данный процесс не отвечает реалиям современности.
Об этом рассказал в своем интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он подверг критике планы расширения НАТО на Балканах, поскольку это дестабилизирует ситуацию.
«Балканы должны стать местом, где в интересах развития региона можно было бы сложить усилия, скажем, России и Евросоюза», — заявил Грушко.
По его мнению, расширение НАТО сейчас происходит под флагом мифической угрозы со стороны России, поскольку сам альянс действует по калькам «холодной войны», так и не сумев адаптироваться к новым условиям.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«НАТО не сумело адаптироваться к новым условиям безопасности»