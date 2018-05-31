Прямой эфир

«Турецкий поток» пройдет через Болгарию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» прорабатывает в практическом плане прокладку второй нитки газопровода «Турецкий поток» из Турции в Болгарию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин оп итогам переговоров с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

Очень хочется нить
Куда заведет Россию вторая часть «Турецкого потока»

По словам болгарского политика, Турция также не возражает против такого варианта.

«Путин сообщил нам, что вчера разговаривал с президентом Турции и никто не возражает против того, чтобы трубопровод «Турецкий поток» продлился в сторону Болгарии», — цитирует Борисова «РИА Новости».

Премьер-министр также поблагодарил Владимира Путина за то, что «тот не держит зла» за срыв Софией строительство «Южного потока».

«Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает», — сказал Борисов.

Президент Болгарии извинился за срыв «Южного потока»: Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает.
Путин: Меня смущают разговоры - кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить pic.twitter.com/UYWJF6HTOp

В 2014 году власти Болгарии отказались от прокладки «Южного потока» по территории страны. Позже Москва и Анакара решили построить «Турецкий поток».

При этом его прокладка через Болгарию, Сербию и Венгрию, по оценкам экспертов, является самым логичным с точки зрения развития инфраструктуры.

Изначально «Газпром» рассматривал два варианта строительства газопровода ––через Грецию в Южную Италию (проект Poseidon) и через Болгарию. При этом второй вариант позволил бы доставлять газ всем клиентам компании в регионе и использовать мощности уже имеющихся газопроводов и хранилищ.

21 мая в ходе визита в Москву президент Болгарии Румен Радев подтвердил необходимость прямых поставок российского газа в его страну через Черное море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Турция готовы продлить «Турецкий поток» до Болгарии
Германия выступила в защиту «Северного потока — 2»


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017