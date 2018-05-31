«Турецкий поток» пройдет через Болгарию

«Газпром» прорабатывает в практическом плане прокладку второй нитки газопровода «Турецкий поток» из Турции в Болгарию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин оп итогам переговоров с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

По словам болгарского политика, Турция также не возражает против такого варианта.

«Путин сообщил нам, что вчера разговаривал с президентом Турции и никто не возражает против того, чтобы трубопровод «Турецкий поток» продлился в сторону Болгарии», — цитирует Борисова «РИА Новости».

Премьер-министр также поблагодарил Владимира Путина за то, что «тот не держит зла» за срыв Софией строительство «Южного потока».

«Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает», — сказал Борисов.

Президент Болгарии извинился за срыв «Южного потока»: Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает.

Путин: Меня смущают разговоры - кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить pic.twitter.com/UYWJF6HTOp

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2018 г.

В 2014 году власти Болгарии отказались от прокладки «Южного потока» по территории страны. Позже Москва и Анакара решили построить «Турецкий поток».

При этом его прокладка через Болгарию, Сербию и Венгрию, по оценкам экспертов, является самым логичным с точки зрения развития инфраструктуры.

Изначально «Газпром» рассматривал два варианта строительства газопровода ––через Грецию в Южную Италию (проект Poseidon) и через Болгарию. При этом второй вариант позволил бы доставлять газ всем клиентам компании в регионе и использовать мощности уже имеющихся газопроводов и хранилищ.

21 мая в ходе визита в Москву президент Болгарии Румен Радев подтвердил необходимость прямых поставок российского газа в его страну через Черное море.



