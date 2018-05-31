ИГ взяло ответственность за нападение в бельгийском Льеже

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на сотрудников правоохранительных органов в бельгийском городе Льеже.

По данным агентства AFP, нападение признано терактом.

#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency — AFP news agency (@AFP) 30 мая 2018 г.

Инцидент произошел 29 мая. Мужчина открыл стрельбу на бульваре Аврой в центре Льежа. Погибли три человека — двое полицейских и водитель проезжающего мимо автомобиля. В ходе перестрелки нападавший был ликвидирован.

Им оказался 36-летний гражданин Бельгии Бенджамин Эрман. По словам очевидцев, при нападении мужчина кричал «Аллах акбар!».

Также, по данным полиции, перед инцидентом в Льеже мужчина совершил убийство.

«Мотивом радикализации может быть то, что он (преступник. — Ред.) не имеет перспективы в обществе из-за того, что совершил убийство в ночь перед перестрелкой», — рассказал глава МВД Бельгии Ян Ямбон.