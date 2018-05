ИГ взяло ответственность за нападение в бельгийском Льеже

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на сотрудников правоохранительных органов в бельгийском городе Льеже.

По данным агентства AFP, нападение признано терактом.

#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency