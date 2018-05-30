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Украина предложила РФ обменять 23 россиян на осужденных украинцев

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фото: ТАСС/Максим Никитин
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Во время встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске 30 мая Киев предложил Москве обменять 23 осужденных на Украине россиян, на украинцев, отбывающих наказание в РФ.

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Об этом сообщила представитель Киева Ирина Геращенко.

На своей странице в Facebook она написала, что Россия ответа не дала.

В мае Украина заявила о желании обменять осужденного за подготовку теракта в Крыму режиссера Олега Сенцова на задержанного главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

В российском МИДе отметили, что предложения Киева «нецивилизованно».

«Киев не может позволять себе брать людей в качестве заложников для того, чтобы потом требовать их обмена на тех, кто осужден за реальные преступления. Это нецивилизованная манера», — заявил замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

Вышинский был задержан на Украине 15 мая. Через два дня суд назначил ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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