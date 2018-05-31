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Лавров рассказал о росте товарооборота с Сингапуром на 94%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Товарооборот России и Сингапура в 2017 году достиг $4,4 млрд, увеличившись на 94% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В своей статье для сингапурского издания The Straits Times министр рассказал о наращивании сотрудничества РФ и Сингапура.

«Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, двусторонняя торговля демонстрирует положительную динамику», –– отметил Лавров.

По его словам, дальнейшему экономическому сотрудничеству будет способствовать заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.

Министр также подчеркнул, что РФ и Сингапур плодотворно взаимодействуют на международных площадках: на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, Межпарламентском союзе и Межпарламентской ассамблее АСЕАН.

«Успешно реализован ряд проектов сотрудничества, включая создание особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области и инновационного центра «Иннополис Казань» в Татарстане. В Сингапуре плодотворно работают «Лукойл», «Газпром», АО «Лаборатория Касперского»», –– рассказал Лавров.

Также глава МИДа отметил, что страны намерены совместно развивать ряд проектов в сфере энергетики, транспорта, агропромышленности, технологий, культуры и т.д.

В 2018 году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между РФ и Сингапуром.

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