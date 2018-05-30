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Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на шахматном супертурнире в Норвегии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в третьем туре супертурнира в норвежском Ставангере, передает ТАСС.

28 мая поединок Карякина с американцем Уэсли Со в первом туре супертурнира также закончился ничьей.

В настоящее время лидером супертурнира остается действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен — в его активе 2,5 очка. В третьем туре он обыграл армянского гроссмейстера Левона Ароняна. На счету Карякина, Накамуры, Мамедьярова, Дин Лижэня, Ананда, Вашье-Лаграва и Со по 1,5 балла. Ароян и Каруна набрали по одному очку.

Супертурнир Altibox Norway Chess 2018 проходит в норвежском Ставангере с 27 мая по 8 июня. Его призовой фонд составляет €250 тыс. Победителю турнира достанется €75 тыс., занявший второе место получит €40 тыс., третье — €25 тыс.

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