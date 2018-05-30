Порошенко заявил о начале принудительного взыскания денег с «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процедуры принудительного взыскания $2,6 млрд с «Газпрома». Стокгольмский арбитраж ранее обязал российскую компанию выплатить эти средства «Нафтогазу». По словам украинского лидера, речь идет об активах концерна в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах.

Оператор строительства трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром», заявила, что судебные приставы посетили их офис. Однако, как рассказал «РИА Новости» источник знакомый с ситуацией, арест активов или имущества этой компании не производился. В российской компании уже отреагировали на происходящее. Там отметили, что намерены защищать свои права в соответствии с законодательством.

Комментируя новость, эксперты сходятся во мнении, что Киев не добьётся выплаты долга до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция «Газпрома» на последнее решение суда. По словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, максимум, что может произойти — это заморозка денежных средств компании.

Он отметил, что при рассмотрении в Стокгольмском арбитраже спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» были допущены нарушения и у российской стороны есть основания для того, чтобы обратиться в Верховный суд Швеции и отменить постановление.

«Далее он будет указывать на то, что иски «Нафтогаза» по поводу ареста акций в «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» направлены на блокировку работу этих предприятий, а не на возврат денег. Значит, «Нафтогаз» злоупотребляет своими полномочиями истца», — заявил Юшков в разговоре с RT.

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого и в феврале нынешнего года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Инстанция обязала российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,6 млрд компенсации за недопоставку топлива.

Москва не согласилась с решением суда. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража, а также уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов. Позднее «Газпром» направил в апелляционный суд Швеции заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.