Кудрин выступил против повышения НДС до 20%

Повышать НДС правительству России нужно только в двух случаях — если не будет смягчено бюджетное правило или если будет увеличен дефицит бюджета на 0,5% ВВП относительно заложенного сегодня. Об этом во время выступления на «Примаковских чтениях» заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Сегодня цены на нефть выше 70 долларов за баррель, и можно на пять долларов за баррель заменить бюджетное правило всего до 45 долларов за баррель. Это поможет избежать повышения налогов», — отметил Кудрин.

По его словам, если же не произойдет увеличение бюджета на 0,5% ВВП по сравнению с заложенным, придется жить в жестком режиме.

«Тогда придется повышать налоги. В этом смысле, не исключено, что правительство будет рассматривать это предложение, если не решится на изменение . Но мы пока этого не знаем», — отреагировал глава Счетной палаты на идею повысить НДС до 20%.

28 мая СМИ сообщили предложении правительства России рассмотреть возможность повышения НДС до 20%. Эта мера поможет принести бюджету страны около 2 трлн рублей за шесть лет.