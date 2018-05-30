Двух птенцов редкого курганника спасли в Амурской области

Двух выпавших из гнезда птенцов редкого краснокнижного курганника спасли в Константиновской районе Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба управления по охране животного мира и ООПТ.

Двухнедельных птенцов обнаружил местный житель, отнес к себе домой и связался с управлением по охране животного мира области. Специалисты обратились к орнитологам, и выянилось, что у одного из них дома находится самка курганника, которая как раз высиживает яйца, сообщает Амурская служба новостей.

Птенцы были доставлены к приемной матери в Серышевский район. До этого они отказывались от еды. Самка сразу же приняла детенышей и стала кормить их, чем вызвала удивление специалистов.

Как рассказал замначальника отдела охраны управления по охране животного мира области Николай Степанов, вся операция заняла сутки. Если бы не оперативность, птенцы погибли бы от истощения, поскольку питаются они мясом. Подросших птенцов планируется выпустить в естественную среду обитания весной.