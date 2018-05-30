Прямой эфир

Двух птенцов редкого курганника спасли в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двух выпавших из гнезда птенцов редкого краснокнижного курганника спасли в Константиновской районе Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба управления по охране животного мира и ООПТ.

Двухнедельных птенцов обнаружил местный житель, отнес к себе домой и связался с управлением по охране животного мира области. Специалисты обратились к орнитологам, и выянилось, что у одного из них дома находится самка курганника, которая как раз высиживает яйца, сообщает Амурская служба новостей.

Птенцы были доставлены к приемной матери в Серышевский район. До этого они отказывались от еды. Самка сразу же приняла детенышей и стала кормить их, чем вызвала удивление специалистов.

Как рассказал замначальника отдела охраны управления по охране животного мира области Николай Степанов, вся операция заняла сутки. Если бы не оперативность, птенцы погибли бы от истощения, поскольку питаются они мясом. Подросших птенцов планируется выпустить в естественную среду обитания весной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экологи обратились с просьбой не подбирать выпавших из гнезда птенцов
Птицы погибли из-за химических отходов в Астраханской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017