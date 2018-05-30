Порядка 60 рябин и берез высадили в микрорайоне Южно-Сахалинска

Жители нового микрорайона Дальнего в Южно-Сахалинске высадили порядка 60 молодых рябин и берез на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Администрация нового района удовлетворила просьбу жителей и выделила 60 саженцев берез и рябин для посадки. 20 деревьев жильцы высадили на улицах Байкальской и Крымской, остальные были переданы территориальному общественному самоуправлению (ТОС) «Дальнее-1», сообщает ИА SakhalinMedia.

Как рассказал председатель ТОС «Дальнее-1» Антон Абакумов, озеленительные работы были проведены между четырьмя многоквартирными домами. Помимо этого, в планах провести и другие работы по озеленению в этом году.

В прошлом году был реализован проект «Безопасный двор», в рамках которого было установлено видеонаблюдение и шлагбаум.