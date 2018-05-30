Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Три человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на 118-м км трассы Р-257 «Енисей» в Красноярском крае вчера, 29 мая. Было возбуждено уголовное дело.

Автомобиль Jaguar под управлением мужчины 1982 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением мужчины 1969 года рождения, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Toyota и двое его пассажиров – мужчина 1973 года рождения и женщина 1987 года рождения. Пассажирка Jaguar была госпитализирована с различными переломами.

Признаков алкогольного опьянения обнаружено не было. При себе у него не было документов на право вождения и полиса ОСАГО. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.