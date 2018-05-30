Группа «СОГАЗ» в 2017 году нарастила чистую прибыль по МСФО на 32%

Чистая прибыль Группы «СОГАЗ» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2017 года выросла на 32% и составила 30,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем порталу iz.ru. Активы группы увеличились на 27% и достигли 355,4 млрд рублей.

Наибольшую долю в портфеле группы занимает страхование имущества. По итогам 2017 года сборы по этому направлению составили 65,3 млрд рублей (+5%). В абсолютном и относительном выражении наибольший прирост сборов в 2017 году зафиксирован по страхованию жизни. Объем премий по этому направлению бизнеса увеличился втрое — с 4 млрд до 12 млрд рублей.

«В 2017 году нам удалось обеспечить рост по основным показателям в сравнении с результатами 2016 года, при этом темпы роста по многим направлениям бизнеса превышают среднерыночные. В настоящее время СОГАЗ является самой прибыльной компанией на российском страховом рынке, и мы намерены укреплять наше безусловное лидерство», — заявил предправления Группы «СОГАЗ» Антон Устинов.

Страховая Группа «СОГАЗ» создана в 1993 году и является самым крупным в России страховщиком по размерам сборов (по информации Банка России за 2017 год). Группа предоставляет более сотни программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности.