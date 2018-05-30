Памятник черемше установили в Кемеровской области

В городе Мыски Кемеровской области появился памятник черемше (Állium ursínum), которую в этих краях называют колбой. Композиция установлена возле городского центра культуры.

Как отмечает Сибирское агентство новостей, скульптура состоит из пяти частей в форме растений разных стадий развития — от прорастания до цветения. Ее автор — местный художник Алексей Луцков.

Еще одна работа мастера ранее появилась в одном из парков Мысков. Арт-объект называется «Кындык» — так в Кузбассе называют лесной цветок.

Черемша — это лесное многолетнее растение. Его стебли и листья обладают чесночным запахом и съедобны. В некоторых регионах России черемша занесена в Красную книгу.