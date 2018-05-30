Украинские партнеры не перестают удивлять не только своих собственных граждан, но и всё международное сообщество. Но в этот раз, скорее всего, Киеву не простят эту историю. Ведь, во-первых, официальный представитель страны министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совета Безопасности ООН фактически обвинил Россию в убийстве Аркадия Бабченко (даже не будем упоминать огромное количество депутатов, общественных деятелей, политологов, чиновников высших рангов, которые моментально поддержали его). Во-вторых, ключевые государства мира сделали свои заявления об инциденте в Киеве. В-третьих, международные организации сообщили, что будут контролировать ход расследования.

Украина совершенно очевидно заигралась в тотальном вранье относительно происходящего в своем государстве и особенно вокруг ситуации в Донбассе.

Ни для кого не секрет, что огромное количество информации, которую публикует СБУ, генпрокуратура, МВД и СМИ, подконтрольные киевскому режиму, является недостоверной и преследует цели по дискредитации Российской Федерации, донбасских самопровозглашенных республик и инакомыслящих граждан Украины.

Думаю, не будет большим удивлением, если впоследствии окажется, что вся история с Аркадием Бабченко изначально должна была иметь другую логику развития. Вполне вероятно, что план украинских властей состоял в том, чтобы инсценировать убийство российского журналиста и традиционно обвинить в этом Россию. Дальше и европейские, американские и украинские СМИ, не опираясь на факты, раскрутили бы эту историю, естественно, выставив виновной в этом убийстве Москву.

Но, видно, украинские деятели, как это часто бывает, не рассчитали результат своей провокации. На нее откликнулись и ближайшие партнеры Украины — США, подчеркнув, что Бабченко критиковал Кремль, немецкие партнеры, отметившие необходимость создания условий на Украине для журналистской деятельности и призвавшие к тщательному расследованию убийства. Аналогичные комментарии относительно полного и независимого расследования высказали представители Евросоюза и организации «Репортеры без границ».

И, как видится, именно под угрозой международного расследования убийства Бабченко официальный Киев решил, что дело зашло слишком далеко. Надо отыгрывать назад. Получилась, мягко выражаясь, странная картина, когда на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко в присутствии «воскресшего» Бабченко сообщили, что, оказывается, ничего не произошло. Это была не более чем постановка. Но опять не обошлось без обвинений спецслужб России в том, что они якобы завербовали украинского гражданина для убийства никому не нужного журналиста.

Если это была изначально спланированная инсценировка, разве представители СБУ не могли проинформировать хотя бы украинских министров (или они тоже потенциально завербованные Москвой?). Может, стоило сообщить хотя бы своим партнерам в США и Европе, что им не стоит реагировать на новость об убийстве?

Вывод из этой истории напрашивается один: нынешнюю украинскую власть и руководителей силовых структур государства небезопасно оставлять у рычагов власти, и в первую очередь для их партнеров из-за океана. Ведь уже никто не удивится, если завтра украинские министры сообщат, что русские заминировали статую Свободы, а через пару часов скажут, что это просто инсценировка СБУ. Я думаю, приблизительно такое мнение сейчас сложилось у всех западных политиков, успевших прокомментировать историю «умершего».

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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