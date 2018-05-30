Восточный колобус родился в зоопарке «Роев ручей» в Красноярске

Восточный колобус родился у пары приматов Юлиана и Снежаны в зоопарке «Роев ручей» в Красноярске. Маленькой обезьянке дали имя Джулия.

Джулия практически всё время проводит в обнимку с мягкой игрушкой, так как в естественной среде обитания колобусы неразлучны с матерью и растут, держась за ее шерсть. Но пока что мать и детеныша пришлось разделить, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Как рассказали специалисты парка, роды у Снежаны проходили тяжело, но и ее, и малышку удалось спасти. Пока мама поправлялась, пришлось выкармливать детеныша искусственно.

Сейчас Джулия уже подросла и находится в «яслях» парка. Публике ее покажут после того, как малышка станет самостоятельной.