В Петербурге установят мемориальную доску Даниилу Гранину

Мемориальную доску в память о Данииле Гранине установят на фасаде дома № 8 по Малой Посадской улице в Санкт-Петербурге, где жил писатель. Решение об установке монумента приняли в среду единогласно депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга на основе представления губернатора города Георгия Полтавченко, сообщает телеканал «78».

Депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник заявил о необходимости увековечения памяти почетного гражданина города и великого писателя, в связи с чем было решено установить памятный мемориал. По закону мемориал можно устанавливать спустя минимум пять лет после кончины человека.

Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017) Даниил Гранин ушел из жизни 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. В своих произведениях большое внимание он уделял теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, а также развитию научно-технического творчества.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти писателя и праздновании 100-летия со дня его рождения.