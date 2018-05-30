Сроки ремонта памятника кораблю «Меркурий» сократили

В Воронеже собираются отреставрировать уже к Дню города памятник военному кораблю «Меркурий». Изначально работы планировали завершить лишь в 2019 году, а финансироваться они должны были из городского бюджета.

Однако сроки сократились до нескольких месяцев после заключения договоренности с предприятием «Воронежстальмост». Оно отремонтирует памятник за свой счет.

Как уточняет ИА «Абирег», в данный момент памятник находится на базе МЧС, которая расположена рядом с Вогрэсовским мостом. Специалисты должны определить степень изношенности объекта и составить план работ.

Предполагается, что местоположение «Меркурия» после ремонта изменится. Рассматриваются два варианта: парк «Алые паруса» и въездной знак Левобережного района.

Памятник сейчас находится в плачевном состоянии: опора ЛЭП, на которой он был установлен, разрушилась, а макет фрегата повредили вандалы.

Памятник был создан по образцу военного фрегата «Меркурий», который построили при Петре I. Корабль спустили на воду в Рамони в 1698 году.