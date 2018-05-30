Путина смутило сравнение России со «старшим братом»

Президента России Владимира Путина смущает ситуация, когда Россию называют «старшим братом». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в среду, 30 мая.

«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — цитирует Путина «РИА Новости».

Во время переговоров 30 мая президент России подтвердил готовность вернуться к проекту строительства в Болгарии АЭС «Белене» в случае, если власти Софии примут решение о ее сооружении. При этом он отметил,что российская и турецкая сторона не возражают против продления «Турецкого потока» в сторону Болгарии.

В 2014 году власти Болгарии отказались от прокладки трубопровода «Южный поток» через территорию своей страны. Позднее Россия и Турция договорились о строительстве газопровода «Турецкий поток» аналогичной мощности. С 2019 года Болгария будет получать российский газ именно через этот газопровод.