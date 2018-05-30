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В СБУ озвучили сумму заказа «убийства» журналиста Бабченко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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За убийство российского журналиста Аркадия Бабченко организаторы заплатили $30 тыс. Об этом на брифинге в среду, 30 мая, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

По его словам, исполнителя преступления должен был найти завербованный гражданин Украины.

«На выполнение задания российских спецслужб гражданин «Г» предложил своим знакомым из числа бывших атошников за денежное вознаграждение $30 тыс. совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко», — приводит слова Грицака телеканал «112 Украина».

Глава СБУ сообщил, что в качестве задатка исполнителям было передано $15 тыс., при этом Грицак уточняет, что завербованный гражданин Украины получил $40 тыс.

Выживший журналист поблагодарил СБУ за то, что ему спасли жизнь. Бабченко также рассказал, что подготовка к операции украинских спецслужб продолжалась два месяца.

Ранее Грицак заявил о том, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, жив. По его словам, информация о его убийстве была частью спецоперации, призванной предотвратить покушение. Глава СБУ добавил, что организатор убийства задержан в Киеве, а также обвинил в покушении Россию.

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