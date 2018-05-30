Спасение просидевшего три дня на дереве кота попало на видео

В Сестрорецке волонтеры спасли кота, который три дня просидел на дереве. Видео спасательной операции появилось в Сети.

Как уточняет РЕН ТВ, животное несколько дней просидело без воды на палящем солнце.

После спасения кот предпринял попытку сбежать. К счастью, операция завершилась успехом и любимца вернули хозяевам.

В конце мая в США испуганный кот прокатился на крыше автомобиля, который ехал на большой скорости. Инцидент произошел в американском штате Небраска.