Семье Бабченко не сообщили об инсценировке убийства

Российский журналист Аркадий Бабченко извинился перед своей семьей за то, что не предупредил об инсценировке убийства, передает «112 Украина».

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Журналист сообщил, что операция готовилась два месяца, а сам он был посвящен в ее детали месяц назад.

«По результатам операции человек взят, он находится под стражей», — добавил Бабченко.

30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что российский журналист Аркадий Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, жив. По словам Грицака, информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции, призванной предотвратить покушение.