Прямой эфир

Сертификаты на жилье вручили семьям из Магадана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торжественное вручение сертификатов на жилье молодым семьям состоялось в мэрии Магадана в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

В этом году 56 молодых семей получат свидетельство на получение социальных выплат. Общая сумма всех сертификатов составляет более 42 млн рублей. После церемонии специалисты рассказали о порядке реализации сертификатов, сделав акцент на сроках его реализации, сообщает ИА MagadanMedia.

Как рассказал в своей речи мэр города Юрий Гришан, программа работает на территории области с 2005 года. За это время в ней приняли участие почти 1 тыс. семей. Также мэр пожелал присутствующим семейного счастья и реализации всех жизненных планов в новом жилье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дворы Магадана останутся без уличного освещения
Реконструкцию причала в Магаданском порту завершат к июлю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017