Сертификаты на жилье вручили семьям из Магадана

Торжественное вручение сертификатов на жилье молодым семьям состоялось в мэрии Магадана в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

В этом году 56 молодых семей получат свидетельство на получение социальных выплат. Общая сумма всех сертификатов составляет более 42 млн рублей. После церемонии специалисты рассказали о порядке реализации сертификатов, сделав акцент на сроках его реализации, сообщает ИА MagadanMedia.

Как рассказал в своей речи мэр города Юрий Гришан, программа работает на территории области с 2005 года. За это время в ней приняли участие почти 1 тыс. семей. Также мэр пожелал присутствующим семейного счастья и реализации всех жизненных планов в новом жилье.