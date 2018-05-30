В Совфеде анонсировали попытки Запада вмешаться в грядущие выборы в РФ

Западные страны попытаются повлиять на исход российских выборов в 2024–2025 годах для того, чтобы изменить внешнеполитический курс страны. С таким заявлением выступил глава комиссии Совета Федерации России по защите госсуверенитета Андрей Климов во время представления доклада о попытке извне нарушить электоральный суверенитет РФ в ходе президентских выборов.

По словам сенатора, главной целью этого является смена руководства страны.

«Запад намерен играть вдолгую, теперь они делают ставку на выборы 2024–2025 годов. Главная цель таких попыток — смена руководства страны и затем смена основ внутренней и внешней политики России, ее территориальной целостности, создание худших условий жизни для граждан, развития российской экономики», — цитирует Климова «РИА Новости»,

Ранее в Совете Федерации России выступили с предложением законодательно определить внешнее вмешательство во внутренние дела России.

18 марта 2018 года в России прошли выборы президента. Владимир Путин одержал уверенную победу. В должность главы государства он вступил 7 мая.