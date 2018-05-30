Мужчина погиб при столкновении двух грузовиков в Сахалинской области

Мужчина погиб при столкновении самосвала и мини-грузовика в Анивском районе Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по региону.

Авария произошла во вторник, 29 мая, около 14:45. Самосвал Shaanxi под управлением 57-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Toyota Dyna под управлением 35-летнего мужчины, сообщает ИА SakhalinMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota получил различные телесные травмы и погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель Shaanxi получил телесные повреждения.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предположительно, у Shaanxi произошел отказ тормозной системы.