Житель Тамбовской области поджег женщину из-за ревности

Следователи в Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту убийства на почве ревности. Мужчина до смерти избил знакомую, а затем сжег тело.

По данным правоохранительных органов, житель Мичуринска распивал со своей жертвой спиртное. Подозреваемый увидел, что его знакомая переписывается с другими мужчинами, и избил ее. От полученных травм потерпевшая скончалась. Тогда нападавший накрыл тело простыней и пальто, а затем поджег, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Дым от дома заметили соседи, они вызвали пожарных. Тело потерпевшей обнаружили при тушении огня.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.