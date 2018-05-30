Житель Тамбовской области поджег женщину из-за ревности
Следователи в Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту убийства на почве ревности. Мужчина до смерти избил знакомую, а затем сжег тело.
По данным правоохранительных органов, житель Мичуринска распивал со своей жертвой спиртное. Подозреваемый увидел, что его знакомая переписывается с другими мужчинами, и избил ее. От полученных травм потерпевшая скончалась. Тогда нападавший накрыл тело простыней и пальто, а затем поджег, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Дым от дома заметили соседи, они вызвали пожарных. Тело потерпевшей обнаружили при тушении огня.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.